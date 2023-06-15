15 июня 2023 ЧЕТВЕРГ
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12:00 | 15 июня
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11:04 | 15 июня
В Год педагога и наставника в регионе проходит первый форум руководителей детских садов
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В Год педагога и наставника в регионе проходит первый форум руководителей детских садов

Новости
С 15 по 17 июня в Саратовской области проходит форум руководителей дошкольных образовательных организаций «Управление детским садом: современные реалии, трансформация и прогрессия», который в Год педагога и наставника является ключевым мероприятием региона.
В Год педагога и наставника в регионе проходит первый форум руководителей детских садов



В форуме принимают участие более 600 человек, в том числе педагоги из муниципальных районов области. В программе форума - пленарное заседание в формате открытого диалога, практикумы, психологические тренинги, дискуссионные площадки, брифинги.

Участники форума обсудят тенденции и перспективы российского образования, формирование единого образовательного пространства, а также обновление содержания дошкольного образования.

В мероприятии принимаю участие представители Министерства просвещения России, Правительства Саратовской области, областной Думы, члены Общественной палаты, педагоги региона.