В Год педагога и наставника в регионе проходит первый форум руководителей детских садов

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В форуме принимают участие более 600 человек, в том числе педагоги из муниципальных районов области. В программе форума - пленарное заседание в формате открытого диалога, практикумы, психологические тренинги, дискуссионные площадки, брифинги.Участники форума обсудят тенденции и перспективы российского образования, формирование единого образовательного пространства, а также обновление содержания дошкольного образования.В мероприятии принимаю участие представители Министерства просвещения России, Правительства Саратовской области, областной Думы, члены Общественной палаты, педагоги региона.