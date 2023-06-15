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Выставочный стенд Саратовской области на ПМЭФ-2023 стал обновленной площадкой для презентации региона

Новости

Вчера стартовал Петербургский международный экономический форум – знаковое событие в мире экономики, инвестиций и бизнеса. Делегация Саратовской области принимает участие в ПМЭФ.
Выставочный стенд Саратовской области на ПМЭФ-2023 стал обновленной площадкой для презентации региона


Регион масштабно заявил о себе на мероприятии. Специально к ПМЭФ подготовлен выставочный стенд «Саратовская область – регион уверенного роста».

«В этом году наша площадка позволит привлечь особое внимание участников форума. В центральной зоне стенда располагается экран, демонстрирующий инвестиционную привлекательность региона, размещены логотипы партнеров и инвесторов. Площадка презентует технологическое и инвестиционное развитие области. Здесь представлены проекты новых региональных точек роста - индустриального (промышленного) парка и технопарка высоких технологий. Отдельным блоком презентован туристический потенциал: исторические усадьбы и памятники, родники и утесы, леса, горы, обрывы, реки и водопады», - прокомментировал министр инвестиционной политики Александр Марченко.

Гости и участники форума на стенде знакомятся с региональными мерами поддержки бизнеса, потенциальными инвестплощадками, получают консультацию от профильных специалистов, а желающие дегустируют продукцию мирового уровня от региональных предприятий.

В дни форума пройдут деловые встречи и переговоры с инвесторами. Планируется подписание пакета важных для региона соглашений. Они направлены на развитие промышленного и топливно-энергетического комплекса, торгово-экономического и финансового сотрудничества, обеспечения продовольственной безопасности и предполагают создание новых рабочих мест.