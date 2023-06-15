15 июня 2023 ЧЕТВЕРГ
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09:00 | 15 июня
Определены победители отбора на предоставление субсидии из федерального бюджета на создание школы креативных индустрий
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Определены победители отбора на предоставление субсидии из федерального бюджета на создание школы креативных индустрий

Новости
Заявка Детской музыкальной школы №5 Энгельсского муниципального района в размере 60,76 млн рублей на создание школы креативных индустрий вошла в число победителей. Из 26 учреждений различных регионов Саратовская область получит 7 по объему финансирование в рамках инициативы «Придумано в России», являющейся частью нацпроекта «Культура» Президента Владимира Путина.
Определены победители отбора на предоставление субсидии из федерального бюджета на создание школы креативных индустрий



На базе ДШИ № 5 возможно оборудование 6 студий по направлениям звукорежиссура, современная электронная музыка, фото- и видеопроизводство, анимация и 3D графика, дизайн, интерактивных цифровых технологий VR и AR. Набор обучающихся составит не менее 120 человек в год. Кроме того, на базе оборудованных помещений школы креативных индустрий планируется организовать проведение мастер-классов, творческих ARTлабораторий и мастерских, общедоступных культурно-просветительских и социально значимых мероприятий, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и социально незащищенных категорий граждан.

Уникальное образовательное пространство, созданное на базе Детской школы искусств Энгельсского муниципального района, станет культурно-технологическим центром области по формированию и внедрению в разные сферы деятельности передовых креативных технологий, уникальной площадкой для развития и поддержки молодежи города и района в сфере знакомства с востребованными творческими профессиями, мотивации обучающихся к созданию творческих продуктов.

Напомним, в настоящее время единственная в регионе Школа креативных индустрий открыта на базе Балаковского филиала Областного колледжа искусств. В течении первого учебного года здесь работали пять студий по направлениям: звукорежиссура и звуковой дизайн, современная электронная музыка, анимация и ЗD-графика, фото- и видеопроизводство, дизайн. Обучение завершили 120 человек в возрасте от 12 до 16 лет. На будущий учебный год студенты выберут то, что им ближе всего и будут изучать предмет более детально еще один год.