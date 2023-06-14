Юрист рассказал об ответственности за порчу имущества на объектах железнодорожного транспорта
Координатор проекта правоохранительной направленности «Безопасный город» Олег Зеленов рассказал об ответственности за порчу железнодорожного имущества. Разъяснения юриста опубликовал сайт Общественной палаты региона.
«В последнее время в нашей стране наблюдаются отдельные случаи вандализма на объектах железнодорожного транспорта. Сообщения о поджогах релейных шкафов в разных регионах России периодически появляются в информационном поле. Не стала исключением и Саратовская область, в которой был зафиксирован аналогичный случай.
Напомним, в марте т.г. суд в Саратове заключил в СИЗО двух фигурантов уголовного дела о поджоге релейных шкафов, в которых размещается аппаратура железной дороги. Злоумышленников задержали меньше, чем через сутки. Об их поимке сообщала пресс-служба Приволжского линейного управления МВД России на транспорте», рассказал эксперт.
Как отметил Олег Зеленов, соглашаясь на «подработки» из Интернета, граждане не в полной мере представляют степень юридической ответственности за подобные преступления. В условиях специальной военной операции подобные действия не просто порча имущества, а могут быть квалифицированы как помощь врагу и грозить гораздо более серьезной мерой ответственности, считает юрист.
«Сложившаяся правоприменительная практика показывает, что согласно законодательству подобные деяния трактуются как нарушение ст. 281 «Диверсия» и ст. 275 «Государственная измена» Уголовного Кодекса Российской Федерации. Согласно ч.1 ст. 281 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет. Преступление по ст. 275 УК РФ наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или пожизненным лишением свободы. Призываю жителей области, в первую очередь молодежь, быть осмотрительными и не поддаваться манипуляциям со стороны украинских спецслужб». О всех подобных сомнительных предложениях в Интернете необходимо сообщать правоохранительным органам подчеркнул юрист. Напомним, телефон областного ГУ МВД: 102/112, 74-12-27.
«В последнее время в нашей стране наблюдаются отдельные случаи вандализма на объектах железнодорожного транспорта. Сообщения о поджогах релейных шкафов в разных регионах России периодически появляются в информационном поле. Не стала исключением и Саратовская область, в которой был зафиксирован аналогичный случай.
Напомним, в марте т.г. суд в Саратове заключил в СИЗО двух фигурантов уголовного дела о поджоге релейных шкафов, в которых размещается аппаратура железной дороги. Злоумышленников задержали меньше, чем через сутки. Об их поимке сообщала пресс-служба Приволжского линейного управления МВД России на транспорте», рассказал эксперт.
Как отметил Олег Зеленов, соглашаясь на «подработки» из Интернета, граждане не в полной мере представляют степень юридической ответственности за подобные преступления. В условиях специальной военной операции подобные действия не просто порча имущества, а могут быть квалифицированы как помощь врагу и грозить гораздо более серьезной мерой ответственности, считает юрист.
«Сложившаяся правоприменительная практика показывает, что согласно законодательству подобные деяния трактуются как нарушение ст. 281 «Диверсия» и ст. 275 «Государственная измена» Уголовного Кодекса Российской Федерации. Согласно ч.1 ст. 281 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет. Преступление по ст. 275 УК РФ наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или пожизненным лишением свободы. Призываю жителей области, в первую очередь молодежь, быть осмотрительными и не поддаваться манипуляциям со стороны украинских спецслужб». О всех подобных сомнительных предложениях в Интернете необходимо сообщать правоохранительным органам подчеркнул юрист. Напомним, телефон областного ГУ МВД: 102/112, 74-12-27.