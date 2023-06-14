Юрист рассказал об ответственности за порчу имущества на объектах железнодорожного транспорта

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«В последнее время в нашей стране наблюдаются отдельные случаи вандализма на объектах железнодорожного транспорта. Сообщения о поджогах релейных шкафов в разных регионах России периодически появляются в информационном поле. Не стала исключением и Саратовская область, в которой был зафиксирован аналогичный случай.Напомним, в марте т.г. суд в Саратове заключил в СИЗО двух фигурантов уголовного дела о поджоге релейных шкафов, в которых размещается аппаратура железной дороги. Злоумышленников задержали меньше, чем через сутки. Об их поимке сообщала пресс-служба Приволжского линейного управления МВД России на транспорте», рассказал эксперт.Как отметил Олег Зеленов, соглашаясь на «подработки» из Интернета, граждане не в полной мере представляют степень юридической ответственности за подобные преступления. В условиях специальной военной операции подобные действия не просто порча имущества, а могут быть квалифицированы как помощь врагу и грозить гораздо более серьезной мерой ответственности, считает юрист.«Сложившаяся правоприменительная практика показывает, что согласно законодательству подобные деяния трактуются как нарушение ст. 281 «Диверсия» и ст. 275 «Государственная измена» Уголовного Кодекса Российской Федерации. Согласно ч.1 ст. 281 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет. Преступление по ст. 275 УК РФ наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или пожизненным лишением свободы. Призываю жителей области, в первую очередь молодежь, быть осмотрительными и не поддаваться манипуляциям со стороны украинских спецслужб». О всех подобных сомнительных предложениях в Интернете необходимо сообщать правоохранительным органам подчеркнул юрист. Напомним, телефон областного ГУ МВД: 102/112, 74-12-27.