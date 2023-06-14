Саратовские производители расширят рынки сбыта продукции животноводства

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Губернатором области Романом Бусаргиным перед ветеринарной службой ставилась задача совместно с министерством сельского хозяйства области и Россельхознадзором принять исчерпывающие меры к повышению статуса Саратовской области по ящуру.

Проделанная регионом работа получила положительную оценку центрального аппарата Россельхознадзора, решением которого с 9 июня 2023 года Саратовской области был присвоен статус региона «благополучного с вакцинацией до признания МЭБ». Данное решение позволит снять ряд ограничений для бизнеса и в целом экономики региона. Об этом сегодня сообщили в секретариате заместителя Председателя Правительства области – министра сельского хозяйства области Романа Ковальского.

Напомним, с января 2022 года Саратовская область утратила указанный статус в связи с осложнением эпизоотической ситуации по ящуру в сопредельной Республике Казахстан, заносом инфекции на ряд территорий Российской Федерации, в частности официально подтвержденной Россельхознадзором нотифицицированной вспышки ящура в Оренбургской области. В результате Саратовской области (и еще 9 приграничным регионам) статус по ящуру был изменен на «неблагополучный с вакцинацией до признания МЭБ». Этот статус внес существенные экономические ограничения хозяйственной деятельности для саратовских сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность в сфере животноводства и переработки продукции животноводства.

Новый полученный статус позволит снять часть ограничений на вывоз животноводческих товаров, откроет многие рынки сбыта продукции, племенных ресурсов, товарных животных в благополучных по ящуру регионах страны, что благоприятно отразится на экономической ситуации и инвестиционной привлекательности Саратовской области в целом.

Генеральный директор Агрокомплекса Калининский Александр Никаноров комментирует ситуацию следующим образом. «В период действия ограничений по ящуру свинокомплекс оказался в тяжелой экономический ситуации. Мы не могли реализовать за пределы региона ни живых свиней, даже на убой, ни значительную ассортиментную линейку продукции. Практически все субпродукты попадали под ограничения, и из-за невозможности реализации их попросту сжигали. Нереализованная продукция кроме того накапливалась на складах, затоваривалась, занимала значительный объем в холодильных камерах, выводя их из планового производственного оборота, увеличивая расход электроэнергии. Теперь, с изменением статуса, мы сможем реализовать живых свиней и всю продукцию свиноводства в другие регионы. Освободятся вынужденно загруженные холодильные камеры и сократятся дополнительные расходы энергоресурсов, что положительно отразится на производственной деятельности и экономической ситуации предприятия», - отметил представитель отрасли.