Саратовским мамам помогут открыть свое дело

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Программа реализуется в рамках нацпроекта Президента Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство» на базе Центров «Мой бизнес» в 63 регионах. Его цель – помочь женщинам с детьми открыть свое дело.«Программа «Мама-предприниматель» – популярный, востребованный проект, который дает возможность женщинам сделать свой старт в бизнесе более комфортным, преодолеть барьеры, с которыми можно столкнуться в начале пути: нехваткой знаний о ведении бизнеса и отсутствием стартового капитала. В этом году в программе примут участие более 1500 женщин. Помимо главного приза успешным проектам будет оказана дополнительная поддержка - бюджеты на продвижение своих товаров или услуг на рекламных поверхностях и в социальных сетях», – отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.Обучение проходит в формате многодневного тренинга-интенсива. Участницы получают комплексные знания, необходимые для открытия своего дела. Заключительный этап обучения — конкурс бизнес-проектов участниц. Экспертное жюри оценивает их экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость. Победительница получает грант в размере 100 000 рублей. Участие в программе является бесплатным. Зарегистрироваться можно на сайте мамапредприниматель.рф.«В этом году Корпорация МСП полностью обновила образовательную программу. В течение пяти дней ее участницы разработают и подготовят под ключ свои предпринимательские проекты. Они пройдут все этапы: от замысла и разработки гипотезы до составления дорожной карты развития, разработки стратегии и упаковки готовой идеи бизнеса. На каждом отрезке помогать и консультировать участниц будут опытные эксперты. В финале каждая из них представит на суд жюри конкурса свои полноценные бизнес-проекты в формате инвестиционных презентаций. Фактически они преодолеют весь путь, который проходит начинающий предприниматель от момента появления идеи до привлечения к ее реализации инвесторов», – прокомментировал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.«Мама-предприниматель» будет проходить в Саратовской области в 4 раз, причем в обновленном формате - с полным погружением в деловую среду, разработкой бизнес-планов и менторской поддержкой. Курс разработан с учетом всех востребованных бизнес-направлений. Хочется отметить, что данный проект пользуется высоким спросом в нашем регионе. За три года было подано 230 заявок», - рассказал министр экономического развития области Андрей Разборов.