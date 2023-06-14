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Лидеры птицеводства России и СНГ соберутся в Москве на форум

Новости

В российской столице готовится к открытию крупнейший форум птицеводов РФ и СНГ «БРОЙЛЕР & ЯЙЦО». Мероприятие пройдет с 20 июня 2023 года в отеле «Космос» и соберет со всей России и стран СНГ 500 руководителей и главных специалистов птицефабрик и фирм.
Лидеры птицеводства России и СНГ соберутся в Москве на форум


Участники события обсудят наиболее актуальные вопросы и проблемы отрасли: экспорт в условиях санкций, автоматизация производства, поставки оборудования из Китая, Ирана и Турции, вакцины и регистрация ветпрепаратов, импортозамещение добавок; новые технологии птицепереработки и обращения с отходами птицеводства; новые технологии производства кормов и многие другие.

В рамках форума будут организованы экспертная дискуссия руководителей, пленарная сессия «Лидеры птицеводства», сессия «Коммерческое птицеводство» и выставка компаний-спонсоров. Также в дискуссионном зале у руководителей и главных специалистов птицефабрик и фирм России, СНГ, Китая, Ирана и Турции будет возможность для живого общения в течение 12 часов за круглыми столами. Форум завершится приемом Международного форума птицеводов, на котором выступят не только руководители птицефабрик, но и почетные гости мероприятия и популярные артисты.

В программу форума «БРОЙЛЕР & ЯЙЦО» включено посещение участниками с 21 по 23 июня выставки «ЗЕРНО-КОМБИКОРМА-ВЕТЕРИНАРИЯ» на ВДНХ.