В Ртищево начала работать универсальная спортивная площадка

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Данный проект реализуется по инициативе губернатора Саратовской области Романа Бусаргина. Благодаря победе в областном турнире по футболу среди дворовых команд шесть районов области получили современные спортивные объекты.В рамках торжественного открытия ребята из детско-юношеских спортивных школ города получили почетное право первыми выйти на новое поле, сыграв товарищеский матч.Напоминаем, что совсем скоро стартует очередной турнир на Кубок губернатора среди дворовых команд, который ежегодно объединяет порядка 50 тысяч юных футболистов.