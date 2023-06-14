Внимание судоводителей!

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Ограничения связаны с проведением предупредительных работ на подводных коммуникациях и действуют в границах правой кромки судового хода на траверзе грузового порта.На время проведения работ, организовано дежурство ответственных и оперативных служб, выставлены круглосуточные посты.Движение транзитных судов по речному ходу в районе областного центра осуществляется в штатном режиме.