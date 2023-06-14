Внимание судоводителей!
В акватории Волги вблизи Заводского района Саратова временно частично ограничили движение судов. Об этом сообщил в телеграм-канале начальник управления безопасности жизнедеятельности населения области Юрий Юрин.
Ограничения связаны с проведением предупредительных работ на подводных коммуникациях и действуют в границах правой кромки судового хода на траверзе грузового порта.
На время проведения работ, организовано дежурство ответственных и оперативных служб, выставлены круглосуточные посты.
Движение транзитных судов по речному ходу в районе областного центра осуществляется в штатном режиме.