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Донецкий молодежный театр впервые участвует в фестивале «Театральное Прихоперье»

Новости


С 9 по 17 сентября в г.Балашове пройдет VII Всероссийский фестиваль «Театральное Прихопёрье». За время проведения фестиваля будет показано 15 спектаклей разных жанров и направлений. В этом году фестиваль представляет гостевую и конкурсную программы. Конкурсная программа включает 10 спектаклей провинциальных театров. Спектакли оценят авторитетные московские театральные критики.
Донецкий молодежный театр впервые участвует в фестивале «Театральное Прихоперье»

Театральная панорама провинциальных театров представлена Самарским молодежным драматическим театром «Мастерская», Белгородским государственным академическим драматическим театром имени М.С.Щепкина, Донецким республиканским академическим молодежным театром, Пензенским театром юного зрителя, Лобненским драматическим театром «Камерная сцена», Курганским государственным театром драмы, Мичуринским драматическим театром. От Саратовского региона свои спектакли покажут Балашовский и Вольский драматические театры, Балаковский ТЮЗ имени Е.А.Лебедева.

- Впервые в конкурсной программе Балашовского фестиваля примет участие коллектив Донецкого республиканского академического молодёжного театра, - рассказала министр культуры саратовской области Наталия Щелканова. - Донецкий театр представит зрителям спектакль «Левша» - версию очень свежую и современную. Поставил спектакль по мотивам известной повести Николая Лескова молодой и перспективный режиссер Максим Жданович в содружестве с главным художником РАМТа Александром Григоровым, художником по костюмам Юлией Ковалевой и балетмейстером Светланой Доценко.

В «Левше» есть все - и тонкий юмор, и светлая грусть, и возможность поразмышлять, и живая музыка в исполнении актёров-персонажей и, конечно же, накал страстей.

В течение всего спектакля фантастика постоянно переплетается с вечными реалиями жизни. Это рассказ о бесконечной щедрости славянской души и великих русских талантах, о непревзойденных тульских мастерах. Спектакль стал дипломантом Международного фестиваля имени Чехова в Таганроге, международного фестиваля «Минифест» в Ростове-на-Дону и международного фестиваля «История государства Российского. Отечество и судьбы» в Ульяновске.