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На территории Краснокутского района прошли учения по ликвидации условного очага АЧС

Новости

13 июня на территории Краснокутского муниципального района прошли учения по ликвидации условного очага африканской чумы свиней. В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правительства области - министр сельского хозяйства области Роман Ковальский, начальник регионального управления ветеринарии Алексей Балалаев, министр области – председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства области Александр Гаврилов, представители Россельхознадзора, органов местного самоуправления, МВД и начальники ветстанций.
На территории Краснокутского района прошли учения по ликвидации условного очага АЧС


Цель тренировки - показать готовность местных органов власти, ветеринарной службы, силовых ведомств и федеральных структур к оперативному решению вопросов по купированию очага заболевания свиней африканской чумой и предупреждению дальнейшего распространения инфекции.

«Только определенная слаженность действий, оперативность принимаемых решений, четкое соблюдение всех инструкций и правил позволит предотвратить разнос инфекции», - отметил заместитель Председателя Правительства области - министр сельского хозяйства области Роман Ковальский

По «легенде» учений вспышка АЧС произошла в личном подсобном хозяйстве жителя с. Лебедевка Краснокутского района.

В ходе тренировки отработаны механизмы оперативного взаимодействия служб и ведомств, входящих в состав территориальной комиссии по предупреждению АЧС Краснокутского района, а также отработаны и продемонстрированы участникам учений специальные практические навыки и действия - использование дезинфекционной техники, развертывание круглосуточных контрольно-пропускных постов, оборудованных дезбарьерами, обработка территории и объектов. Также отработаны вопросы отбора, упаковки, доставки проб биологического материала в ветеринарные учреждения лабораторного профиля для их исследования, организации мероприятий по изъятию животных и свиноводческой продукции, утилизации трупов животных и документарного обеспечения мероприятий.

«Проведение учений позволило проверить готовность служб и ведомств к мероприятиям по ликвидации очага африканской чумы свиней. Цели и задачи, поставленные в рамках учения, выполнены в полном объеме», - отметил руководитель регионального управления ветеринарии Алексей Балалаев.