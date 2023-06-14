На территории Краснокутского района прошли учения по ликвидации условного очага АЧС

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Цель тренировки - показать готовность местных органов власти, ветеринарной службы, силовых ведомств и федеральных структур к оперативному решению вопросов по купированию очага заболевания свиней африканской чумой и предупреждению дальнейшего распространения инфекции.«Только определенная слаженность действий, оперативность принимаемых решений, четкое соблюдение всех инструкций и правил позволит предотвратить разнос инфекции», - отметил заместитель Председателя Правительства области - министр сельского хозяйства области Роман КовальскийПо «легенде» учений вспышка АЧС произошла в личном подсобном хозяйстве жителя с. Лебедевка Краснокутского района.В ходе тренировки отработаны механизмы оперативного взаимодействия служб и ведомств, входящих в состав территориальной комиссии по предупреждению АЧС Краснокутского района, а также отработаны и продемонстрированы участникам учений специальные практические навыки и действия - использование дезинфекционной техники, развертывание круглосуточных контрольно-пропускных постов, оборудованных дезбарьерами, обработка территории и объектов. Также отработаны вопросы отбора, упаковки, доставки проб биологического материала в ветеринарные учреждения лабораторного профиля для их исследования, организации мероприятий по изъятию животных и свиноводческой продукции, утилизации трупов животных и документарного обеспечения мероприятий.«Проведение учений позволило проверить готовность служб и ведомств к мероприятиям по ликвидации очага африканской чумы свиней. Цели и задачи, поставленные в рамках учения, выполнены в полном объеме», - отметил руководитель регионального управления ветеринарии Алексей Балалаев.