Специалисты Саратовской области поделились опытом работы системы профилактики с коллегами из новых территорий РФ
В Ростове-на-Дону прошел семинар-совещание по совершенствованию межведомственного взаимодействия в системе воспитания и профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве области Юлия Васильева и специалист научно-исследовательского центра профилактики правонарушений несовершеннолетних Саратовской государственной юридической академии Ксения Савенко приняли участие в мероприятии в качестве экспертов.
В течение недели более 70 специалистов органов опеки и попечительства, комиссий по делам несовершеннолетних, соцзащиты, образования, органов внутренних дел из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей получали новые знания о функционировании системы профилактики, порядках межведомственного взаимодействия, обменивались опытом, совместно вырабатывали новые эффективные механизмы работы.
Практические занятия по проведению заседаний комиссии по делам несовершеннолетних, рассмотрению дел об административных правонарушениях несовершеннолетних, направлению подростков в специальные учреждения закрытого типа, подготовленные и проведенные экспертами, помогут коллегам применять полученные знания на практике.
«Обменялись контактами с коллегами, в том числе и из подшефного Сватовского района Луганской народной республики. Будем оказывать им помощь в формировании системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних новых территорий РФ, разработке порядков межведомственного взаимодействия по работе с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении», - поделилась планами председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве области Юлия Васильева.