Специалисты Саратовской области поделились опытом работы системы профилактики с коллегами из новых территорий РФ

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Председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве области Юлия Васильева и специалист научно-исследовательского центра профилактики правонарушений несовершеннолетних Саратовской государственной юридической академии Ксения Савенко приняли участие в мероприятии в качестве экспертов.В течение недели более 70 специалистов органов опеки и попечительства, комиссий по делам несовершеннолетних, соцзащиты, образования, органов внутренних дел из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей получали новые знания о функционировании системы профилактики, порядках межведомственного взаимодействия, обменивались опытом, совместно вырабатывали новые эффективные механизмы работы.Практические занятия по проведению заседаний комиссии по делам несовершеннолетних, рассмотрению дел об административных правонарушениях несовершеннолетних, направлению подростков в специальные учреждения закрытого типа, подготовленные и проведенные экспертами, помогут коллегам применять полученные знания на практике.«Обменялись контактами с коллегами, в том числе и из подшефного Сватовского района Луганской народной республики. Будем оказывать им помощь в формировании системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних новых территорий РФ, разработке порядков межведомственного взаимодействия по работе с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении», - поделилась планами председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве области Юлия Васильева.