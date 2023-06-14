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На саратовском заводе внедряют инструменты бережливого производства

Новости

На ООО «Завод Нефтегазоборудование» продолжается реализация национального проекта Президента Владимира Путина «Производительность труда».

На саратовском заводе внедряют инструменты бережливого производства

Предприятие планирует сократить время на выполнение технологических процессов, снизить затраты, повысить качество продукции и увеличить эффективность труда.

Напомним, пилотным потоком, на котором внедряются улучшения, на заводе был выбран участок автоматизированных газораспределительных станций «Голубое пламя».

В настоящее время идет работа над составлением карты текущего состояния производства. На ней будет детально зафиксирован весь процесс работы от получения заказа до его фактической реализации. Это необходимо для определения точек роста и составления плана мероприятий по улучшению деятельности всех подразделений завода.

Также в рамках нацпроекта участники рабочей группы обучаются основам бережливого производства. Сотрудники уже познакомились с такими инструментами как система «5С», направленная на улучшение рабочих мест сотрудников, методика решения проблем, «7 видов потерь» и другие.

«Региональный центр компетенций Саратовской области помогает решать производственные задачи в рамках обучения персонала. Это неотъемлемая часть для развития бизнеса, позволяющая руководителю лучше управлять и решать проблемы, а сотрудникам повышать уровень навыков и эффективнее работать в команде», - подчеркнул руководитель проекта Регионального центра компетенций Александр Рюриков.