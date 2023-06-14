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IEK GROUP инвестировала 1,3 млрд рублей в развитие электротехнической отрасли

Новости


IEK GROUP, являющейся ведущим игроком российского рынка электротехнической продукции, введён в эксплуатацию современный производственный корпус в Ясногорске (Тульская область). Объём инвестиций в строительство и оборудование объекта составили 1,3 млрд руб. при планируемой окупаемости всего за 4 года.
IEK GROUP инвестировала 1,3 млрд рублей в развитие электротехнической отрасли

Продукцию нового цеха Компании будут использовать предприятия промышленности, строительства, сферы ЖКХ, транспорта и энергетики. Так, речь идет об аксессуарах к металлическим лоткам кабеленесущих систем, металлических лотках лестничного типа для прокладки кабельных трасс; металлических корпусах для электротехнических шкафов; шинопроводах для подключения силовых трансформаторов, шкафов и другого электротехнического оборудования.

По словам генерального директора IEK GROUP Андрея Забелина, инвестиции в развитие компании превышают 50% её прибыли. Всего автоматизация, модернизация и расширение производства обходятся компании ежегодно в более чем 1 млрд руб. Росту доли локализованной продукции и запуску новых цехов в компании уделяется повышенное внимание, поскольку это является вкладом в общегосударственную программу по импортозамещению. В компании прогнозируют полную загрузку производственных мощностей нового цеха уже к концу 2023 года, что обусловлено растущим спросом со стороны российских потребителей. А уже к 2026 году увеличить выручку отечественного предприятия на 6,7 млрд руб. Стратегия расширения и диверсификации производства направлена на усиление устойчивости предприятия на рынке, находящемся под воздействием негативных факторов извне, и сохранение неуклонного роста продаж. Так, последние три года отмечается рост оборота, превысившего 35 млрд рублей, на 75%.

Уже к концу текущего года по прогнозам ожидается выход на полную загруженность производственных мощностей нового цеха, причину чего следует искать в растущем спросе у отечественного потребителя.

Проект был реализован при помощи привлечения внешнего и внутреннего финансирования. Так, Фондом развития промышленности (ФРП) был выдан льготный заем на общую сумму 421 млн руб., Тульским отделением Сбербанка – инвестиционный кредит на 231 млн руб., и 648 млн руб. получены из собственных средств IEK GROUP.