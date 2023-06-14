14 июня 2023 СРЕДА
Новости
18:00 | 14 июня
В Ртищево начала работать универсальная спортивная площадка
17:10 | 14 июня
Внимание судоводителей!
16:59 | 14 июня
Юрист рассказал об ответственности за порчу имущества на объектах железнодорожного транспорта
16:50 | 14 июня
Саратовские производители расширят рынки сбыта продукции животноводства
16:38 | 14 июня
Саратовским мамам помогут открыть свое дело
16:26 | 14 июня
Лидеры птицеводства России и СНГ соберутся в Москве на форум
16:03 | 14 июня
Донецкий молодежный театр впервые участвует в фестивале «Театральное Прихоперье»
15:10 | 14 июня
На территории Краснокутского района прошли учения по ликвидации условного очага АЧС
14:30 | 14 июня
Специалисты Саратовской области поделились опытом работы системы профилактики с коллегами из новых территорий РФ
14:16 | 14 июня
Жители области совершили более 15 млн поездок по льготным транспортным картам
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

«Билет в будущее» приглашает саратовских школьников на кастинг

Новости


Всероссийский проект по ранней профориентации впервые анонсировал кастинг на ведущего подкаста среди школьников 8-11 классов со всей России.
«Билет в будущее» приглашает саратовских школьников на кастинг

Проект «Билет в будущее» уже третий год помогает российским подросткам определиться с будущей профессий и, самое главное, дает возможность попробовать себя в ней. Профессиональные пробы проходят во всех регионах на площадках у партнеров, на официальной платформе https://bvbinfo.ru в личном кабинете школьника, а также на Фестивалях профессий. Почувствовать себя настоящим специалистом в той или иной сфере успели уже более 1,3 млн. школьников 6-11 классов.

В этом году организаторы пошли дальше и дают возможность не просто попробовать себя в профессии ведущего, а заявить о себе по всей стране. Ведь шоу-подкаст от «Билета в будущее» будет доступен на официальном сайте проекта, в VK и на сайте информационного партнера PeopleTalk.

— Проект «Билет в будущее», который успешно реализуется в Саратовской области, предоставляет саратовским школьникам все новые возможности, — подчеркивает представитель регионального оператора проекта — начальник областного центра по профориентационной работе Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития образования» Екатерина Афонина. — Кастинг на ведущего шоу-подкаста открывает перед ребятами путь в интересную современную профессию, а кому-то наш проект позволит исполнить свою мечту!

Первый сезон шоу-подкаста будет посвящен различным героям-представителям интересных профессий. Вместе с победителем кастинга будет записано 10 эпизодов, которые включат в себя разговоры с интересными профессионалами. Они поделятся своими историями становления в любимом деле, чтобы замотивировать участников федерального проекта на осознанный выбор профессий в раннем возрасте.

К участию в проекте приглашаются ученики 8-11 классов – участники проекта «Билет в будущее», имеющие опыт публичных выступлений. Также нужно заполнить анкету (https://forms.yandex.ru/cloud/64709d2f90fa7b1d5930759a/) и записать видео-визитку с ответами на вопросы:
- Почему именно Вас должны выбрать на роль ведущего?
- Что Вам дает участие в проекте «Билет в будущее»?

Занятость в проекте в Москве с 10 июля по 11 сентября 2023г.

Прием заявок осуществляется только до 30 июня!