«Билет в будущее» приглашает саратовских школьников на кастинг

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Проект «Билет в будущее» уже третий год помогает российским подросткам определиться с будущей профессий и, самое главное, дает возможность попробовать себя в ней. Профессиональные пробы проходят во всех регионах на площадках у партнеров, на официальной платформе https://bvbinfo.ru в личном кабинете школьника, а также на Фестивалях профессий. Почувствовать себя настоящим специалистом в той или иной сфере успели уже более 1,3 млн. школьников 6-11 классов.В этом году организаторы пошли дальше и дают возможность не просто попробовать себя в профессии ведущего, а заявить о себе по всей стране. Ведь шоу-подкаст от «Билета в будущее» будет доступен на официальном сайте проекта, в VK и на сайте информационного партнера PeopleTalk.— Проект «Билет в будущее», который успешно реализуется в Саратовской области, предоставляет саратовским школьникам все новые возможности, — подчеркивает представитель регионального оператора проекта — начальник областного центра по профориентационной работе Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития образования» Екатерина Афонина. — Кастинг на ведущего шоу-подкаста открывает перед ребятами путь в интересную современную профессию, а кому-то наш проект позволит исполнить свою мечту!Первый сезон шоу-подкаста будет посвящен различным героям-представителям интересных профессий. Вместе с победителем кастинга будет записано 10 эпизодов, которые включат в себя разговоры с интересными профессионалами. Они поделятся своими историями становления в любимом деле, чтобы замотивировать участников федерального проекта на осознанный выбор профессий в раннем возрасте.К участию в проекте приглашаются ученики 8-11 классов – участники проекта «Билет в будущее», имеющие опыт публичных выступлений. Также нужно заполнить анкету (https://forms.yandex.ru/cloud/64709d2f90fa7b1d5930759a/) и записать видео-визитку с ответами на вопросы:- Почему именно Вас должны выбрать на роль ведущего?- Что Вам дает участие в проекте «Билет в будущее»?Занятость в проекте в Москве с 10 июля по 11 сентября 2023г.Прием заявок осуществляется только до 30 июня!