В Татищево прошел юбилейный фестиваль национальных культур «Мы вместе»

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Почетными гостями фестиваля стали министр по делам территориальных образований области Сергей Зюзин, первый заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Денис Попонов, глава Татищевского муниципального района Павел Сурков, председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области» Людмила Жуковская, члены Общественной палаты области, руководители национально-культурных организаций области.На центральной площади, прилегающих улицах и в Центральном доме культуры районного центра национальными общинами были представлены изделия народных промыслов, предметы быта и национальные костюмы. Гости могли продегустировать блюда традиционной кухни и попробовать себя в национальных играх.В рамках концертной программы зрители увидели выступления творческих коллективов и исполнителей региональной казахской национально-культурной автономии, армянской общины «Крунк», азербайджанского центра «Бирлик», туркменского центра «Дияр» и др.