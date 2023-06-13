Виталий Попов: "Армия - это настоящая школа для мужчин"
В Саратовской области продолжается набор на военную службу по контракту. Подписывать контракт идут как срочники, так и уже отслужившие в армии граждане.
Своим мнением о службе в армии поделился руководитель общественной организации "Союз Военных Моряков" Виталий Попов.
«Хочу посоветовать ребятам – будущим защитникам Отечества запомните главное: «Армия – это настоящая школа для мужчины». Избежав ее, вы потеряете самое главное, что может дать она – настоящий житейский опыт, умение решать в самых трудных ситуациях, мужской стержень, выдержку и крепость духа. Все это дает армия. Поэтому, друзья мои, помните, армия для мужчины – школа № 1», отметил ветеран.
Напомним, узнать подробности о контрактной службе можно:
• на «горячей линии» 117
• в пунктах отбора (по месту жительства)
• в областном пункте отбора по контракту по адресу г. Саратов, ул. Буровая, 36, телефон: 8 (8452) 38-19-20
• на сайте службапоконтракту.рф
• через сервис «Поступление на военную службу по контракту или добровольцем» на портале "Госуслуги".
Своим мнением о службе в армии поделился руководитель общественной организации "Союз Военных Моряков" Виталий Попов.
«Хочу посоветовать ребятам – будущим защитникам Отечества запомните главное: «Армия – это настоящая школа для мужчины». Избежав ее, вы потеряете самое главное, что может дать она – настоящий житейский опыт, умение решать в самых трудных ситуациях, мужской стержень, выдержку и крепость духа. Все это дает армия. Поэтому, друзья мои, помните, армия для мужчины – школа № 1», отметил ветеран.
Напомним, узнать подробности о контрактной службе можно:
• на «горячей линии» 117
• в пунктах отбора (по месту жительства)
• в областном пункте отбора по контракту по адресу г. Саратов, ул. Буровая, 36, телефон: 8 (8452) 38-19-20
• на сайте службапоконтракту.рф
• через сервис «Поступление на военную службу по контракту или добровольцем» на портале "Госуслуги".