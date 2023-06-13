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В Хвалынске готовят юных поваров русской кухни

Новости

Воспитанников Хвалынской школы-интерната обучают на поваров русской кухни. Секретами мастерства с ребятами делится профессиональный шеф-повар. Проект реализуется при поддержке Фонда Президентских грантов, регионального отделения Ассамблеи народов России и Общественной палаты Саратовской области.
В Хвалынске готовят юных поваров русской кухни



Как отмечает председатель Общественной палаты области и регионального отделения Ассамблеи народов России Борис Шинчук, нехватка поваров сказывается на развитии внутреннего туризма, акцент на который делается в последнее время. Кроме того, авторы проекта обратили внимание на засилье иностранной кухни. Многие заимствования проникают в наш обиход, вытесняя привычные русские названия. К примеру, итальянские "спагетти" и русские "макароны".

Цель проекта "Путевка в жизнь" — не только подготовить кадры для программы развития внутреннего туризма. Как отмечают организаторы, после окончания школ-интернатов их воспитанники в 16 лет оказываются предоставлены сами себе. В этом возрасте у них, как правило, еще нет многих социальных навыков, даже приготовить себе еду для многих проблема. Проект и в этом помогает ребятам – научиться готовить, стать более самостоятельными.

«В основе обучения ребят - переработанные рецепты «Русской кухни» Вильяма Похлебкина. Уже год работаем в Хвалынске, разбили детей на три возрастные группы. У проекта много составляющих – ведь юные повара не только носители русской кухни, но и культуры. А сама по себе кухня – самый легкий путь к познанию культуры любого народа. Участие в проекте позволяет детям не просто освоить специальность, но и полюбить ее. Для этого делается очень многое – у каждого своя новая, красивая форма, сами помещения перестроены, полностью отремонтированы и оснащены современным оборудованием и посудой. У детей есть возможность учиться в условиях самых современных заведений общественного питания, есть доступ к рецептурам и возможность напрямую общаться с настоящими мастерами. Бессменный лидер проекта — известный саратовский ресторатор и повар Наталия Лец, которая сама прошла все ступеньки на пути к созданию собственного заведения», - рассказали организаторы.

Благодаря проекту каждый из ребят – обладателей сертификатов - сможет трудиться по профессии с гарантированной высокой оплатой. Первые семь юных выпускников проекта уже оценили новые навыки и хотят попробовать себя в будущем в роли профессиональных мастеров.