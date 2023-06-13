Спортсмены школы «РиФ» вернулись из Сочи с медалями Всероссийских соревнований

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Легкоатлеты детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» Мария Колобова и Мария Фомина завоевали 4 медали Всероссийских соревнований по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, прошедших с 8 по 10 июня в городе Сочи.Мария Колобова (Саратовское отделение ДЮСАШ «РиФ») стала дважды серебряным призером соревнований на дистанциях 100 и 200 метров. Результат спортсменки на пройденных дистанциях соответствует нормативу для выполнения звания мастера спорта России международного класса.Мария Фомина (филиал ДЮСАШ «РиФ» в г. Хвалынске) стала победителем Всероссийских соревнований в метании диска и серебряным призером в толкании ядра.Подготовили спортсменов заслуженный тренер России Таисия Борисова и тренер-преподаватель Татьяна Анатольевна Жданова.