Спортсмены школы «РиФ» вернулись из Сочи с медалями Всероссийских соревнований

13 июня 2023 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 13 июня
Минздрав призывает соблюдать меры профилактики геморрагической лихорадки
17:00 | 13 июня
Звезды легендарного «Современника» выступят на сцене саратовского театра драмы
16:59 | 13 июня
Виталий Попов: "Армия - это настоящая школа для мужчин"
16:00 | 13 июня
Старинная городская усадьба и доходный дом получили зоны охраны
15:30 | 13 июня
В Пугачеве планируют благоустроить игровые площадки и сквер
15:02 | 13 июня
На базе учебно-методического центра «Авангард» открылась «Летняя армейская смена»
14:01 | 13 июня
На заводах Саратовской области создали 500 рабочих мест
13:17 | 13 июня
В Хвалынске готовят юных поваров русской кухни
13:12 | 13 июня
В Областной клинический перинатальный центр закуплено новое оборудование
13:03 | 13 июня
В Саратове обнаружили фрагменты старинной керамической посуды XVII –XX веков
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Спортсмены школы «РиФ» вернулись из Сочи с медалями Всероссийских соревнований

Новости
Спортсмены школы «РиФ» вернулись из Сочи с медалями Всероссийских соревнований

Легкоатлеты детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» Мария Колобова и Мария Фомина завоевали 4 медали Всероссийских соревнований по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, прошедших с 8 по 10 июня в городе Сочи.
Мария Колобова (Саратовское отделение ДЮСАШ «РиФ») стала дважды серебряным призером соревнований на дистанциях 100 и 200 метров. Результат спортсменки на пройденных дистанциях соответствует нормативу для выполнения звания мастера спорта России международного класса.
Мария Фомина (филиал ДЮСАШ «РиФ» в г. Хвалынске) стала победителем Всероссийских соревнований в метании диска и серебряным призером в толкании ядра.
Подготовили спортсменов заслуженный тренер России Таисия Борисова и тренер-преподаватель Татьяна Анатольевна Жданова.