В Марксе прошел «Фестиваль героев»

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Фестиваль – это серия культурно-массовых мероприятий, рассказывающих о мужестве и героизме земляков-участников специальной военной операции, проводимых в Саратовской области в апреле-сентябре 2023 года.В Центре внешкольной работы состоялась встреча представителей районной администрации, общественников с родными участников специальной военной операции – мамой героически погибшего Евения Маркелова Кульпаш Маркеловой, супругой мобилизованного Гюльнарой Зайнетдиновой и Ольгой Ивановой, у которой в СВО участвуют сын и зять.Супруг Гюльнары Зайнетдиновой Рушан – кадровый офицер в отставке уже 7 месяцев участвует в СВО. Он командир роты. Сейчас находится в ЛНР на одном из сложных и опасных участков. Вместе с Рушаном Родину защищает много его земляков из Марксовского района. Связь с семьями у воинов в основном через группы в мессенджерах. Близкие бойцов поддерживают тесные отношения и делятся любой информацией с фронта о своих мужчинах. Вместе супруги уже 29 лет, воспитали двух дочерей. Рушан – творческий и активный человек, известный художник-портретист, имеет свою творческую мастерскую, в 2019 году он покорил Эльбрус, занимается спортом.Сын Кульпаш Маркеловой Евгений героически погиб в первые дни специальной военной операции и награждён орденом Мужества посмертно. После школы он окончил медицинский колледж и пошёл служить по призыву, а затем заключил контракт. Сейчас в родных школе и колледже в Марксе увековечена память героя.Сын Ольги Ивановой Виктор проходил службу по призыву в ракетных войсках, до мобилизации более трёх лет работал в сельскохозяйственном предприятии, женат. У него была бронь, но участником СВО стал в первый день призыва по частичной мобилизации. Зять Ольги Ивановой также находится в зоне специальной военной операции, служит в спецназе.Марксовский район направил на защиту России более 200 воинов, это настоящие патриоты, они приближают Победу.Гостей поприветствовал участник специальной военной операции из Марксовского района Геннадий Друца. Защитник России подчеркнул, что сейчас особенно важно знать своих героев, которые отдают жизни за наше спокойствие.Затем зрителей ожидал концерт от артистов из Саратова и творческих коллективов Маркса.Участники праздника ознакомились с дополненной мультимедийной выставкой «Портреты Саратовских героев СВО». На фотографиях представлены саратовцы, удостоенные за свои ратные подвиги государственных наград, и земляки-участники СВО. Выставка пополняется в рамках реализации проекта «Фестиваль героев».В финале мероприятии прошла первая акция «Благодарность героям». Все желающие с помощью мобильной видеогруппы записали видеоролики со словами благодарности и признательности воинам-землякам и их семьям. Эти краткие видео рассылаются через мессенджеры бойцам на передовую, их родным, специальные видео со словами народной поддержки будут направлены семьям погибших героев. Все видеооткрытки также можно найти на официальном ресурсе проекта фестивальгероев64.рф в интернете и в социальных медиа «Фестиваля героев».