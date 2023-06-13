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Воскресенский район предлагает инвесторам площадку для создания туристических объектов

Новости
Корпорация развития Саратовской области ищет инвестора для реализации проекта по созданию объекта туристического бизнеса.


Земельный участок рекреационного назначения в 42,5 га располагается вблизи с. Воскресенское в зоне природного памятника «Змеёвы горы».

«Природный потенциал Воскресенского района - перспективный для развития туризма и активного отдыха. Район известен популярными в регионе фестивалями варенья и воздушных змеев. При этом есть возможность организовать базы отдыха с круглогодичным циклом работы. Туристический объект может стать точкой притяжения не только жителей области, но и соседних регионов», - рассказал министр инвестиционной политики Александр Марченко.

На площадке можно реализовать популярное направление экотуризма – глэмпинг. Также инвестор может создать классический туристический комплекс, который будет включать спортивные и детские площадки, беседки, бассейн, сектора для дельтапланирования, конных прогулок, трассы для квадрациклов и снегоходов, лыжные и вело-трассы и т.д. Обустройство спуска к Волге позволит организовать места для летней и зимней рыбалки.

Инвесторы, реализующие инвестиционные проекты, могут воспользоваться мерами поддержки.
Заинтересованные лица могут обратиться в Корпорацию развития Саратовской области по номеру телефона 79-69-96.