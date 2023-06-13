Звезды легендарного «Современника» выступят на сцене саратовского театра драмы
В июне этого года на сцене Саратовского государственного академического театра драмы имени И. А. Слонова в рамках программы «Большие гастроли» запланировано проведение гастролей Московского театра «Современник».
Саратовской публике будут представлены три спектакля.
Спектакль «Пигмалион», режиссер Галина Волчек. Премьера состоялась 22 декабря 1994 года. В главных ролях: Сергей Маковецкий и Алена Бабенко.
Спектакль «203-205» по пьесе Нила Саймона «Калифорнийская сюита», режиссер Александр Жигалкин. Премьера состоялась 23 октября 2021 года. В главных ролях: Марина Неёлова и Леонид Ярмольник.
Спектакль «Интуиция», режиссер – постановщик Константин Хабенский. Премьера состоялась 1 марта 2022 года. В главной роли Алена Бабенко.