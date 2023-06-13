Звезды легендарного «Современника» выступят на сцене саратовского театра драмы

просмотров: 66

Саратовской публике будут представлены три спектакля.Спектакль «Пигмалион», режиссер Галина Волчек. Премьера состоялась 22 декабря 1994 года. В главных ролях: Сергей Маковецкий и Алена Бабенко.Спектакль «203-205» по пьесе Нила Саймона «Калифорнийская сюита», режиссер Александр Жигалкин. Премьера состоялась 23 октября 2021 года. В главных ролях: Марина Неёлова и Леонид Ярмольник.Спектакль «Интуиция», режиссер – постановщик Константин Хабенский. Премьера состоялась 1 марта 2022 года. В главной роли Алена Бабенко.