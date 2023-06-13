13 июня 2023 ВТОРНИК
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17:00 | 13 июня
Звезды легендарного «Современника» выступят на сцене саратовского театра драмы
16:59 | 13 июня
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Звезды легендарного «Современника» выступят на сцене саратовского театра драмы

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В июне этого года на сцене Саратовского государственного академического театра драмы имени И. А. Слонова в рамках программы «Большие гастроли» запланировано проведение гастролей Московского театра «Современник».
Звезды легендарного «Современника» выступят на сцене саратовского театра драмы

Саратовской публике будут представлены три спектакля.
Спектакль «Пигмалион», режиссер Галина Волчек. Премьера состоялась 22 декабря 1994 года. В главных ролях: Сергей Маковецкий и Алена Бабенко.

Спектакль «203-205» по пьесе Нила Саймона «Калифорнийская сюита», режиссер Александр Жигалкин. Премьера состоялась 23 октября 2021 года. В главных ролях: Марина Неёлова и Леонид Ярмольник.
Спектакль «Интуиция», режиссер – постановщик Константин Хабенский. Премьера состоялась 1 марта 2022 года. В главной роли Алена Бабенко.