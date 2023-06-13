Старинная городская усадьба и доходный дом получили зоны охраны

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В том числе на минувшей неделе Постановлением Правительства Саратовской области были утверждены зоны охраны для объекта культурного наследия регионального значения «Дом доходный», который находится в Саратове, на улице Московской, 18.Для сохранения памятника в градостроительной среде определена охранная зона, которая расположена на территории общего пользования, а также включает двор и соседние постройки. На этих участках запрещено новое строительство и приветствуется сохранение исторически ценных зданий. Для обеспечения единства новых и старых построек установлена зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, которая находится за объектом и примыкает к улице Тулупной.Регламент использования запрещает на этой территории размещать новые объекты некапитального строительства, использовать в отделке фасадов сэндвич-панели, а также частичную окраску фасадов.Кроме того, утверждены зоны охраны для объекта культурного наследия регионального значения «Городская усадьба», расположенного на улице Яблочкова, 14.В состав ансамбля входят 2 здания-памятника: одно- и двухэтажное (во дворе). В охранную зону включены территория этих построек и часть улицы. Режимом использования на этих землях разрешен капитальный ремонт или прокладка новой инженерной инфраструктуры подземным способом, запрещены изменение исторических линий застройки квартала и размещение некапитальных нестационарных строений.Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности примыкает к территории объекта по правой стороне. Регламент позволяет на данном участке вести строительство. В том числе здания не должны превышать 9 метров (до конька кровли), новые строения должны быть стилизованы под существующую историческую застройку.