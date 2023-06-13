В Пугачеве планируют благоустроить игровые площадки и сквер

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Это универсальные спортивные игровые площадки в микрорайоне Северо-западном и в районе пересечения улиц Северной и Татарской, а также сквер в микрорайоне Первом.На эти цели предусмотрено финансирование в объеме 5 млн рублей.В 2022 году в Пугачевском муниципальном районе в рамках реализации проекта выполнены работы по благоустройству аллеи по ул. Топорковская, сквера имени А.Н. Толстого, а также городского парка культуры и отдыха им. В.А. Важина.«В 2020 году во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях лауреатом стал проект – победитель «На Иргиз – по тёплому камню» г. Пугачев. Работы по реализации проекта завершены 1 сентября 2021 года, - отметил министр строительства и ЖКХ Сергей Соколов. - В 2022 году в рамках дополнительного Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях лауреатом стал проект – победитель «Городок на излучине: реновация Торгового городка и улицы Бубенца от ул. Пушкинской до памятника В. И. Чапаеву». Работы планируется завершить в ноябре текущего года».Реализация проекта по формированию комфортной городской среды – на контроле Губернатора области Романа Бусаргина.