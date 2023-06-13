На базе учебно-методического центра «Авангард» открылась «Летняя армейская смена»

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Основными задачами подготовительного этапа являются закрепление уже полученных знаний и практических навыков по огневой, тактической, медицинской и физической подготовке. На протяжении месяца ребята усовершенствуют все полученные умения по основам военных дисциплин.Впереди их ждет комплекс мероприятий по патриотическому воспитанию, физической культуре и основам безопасности жизнедеятельности для детей и подростков.