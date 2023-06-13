На базе учебно-методического центра «Авангард» открылась «Летняя армейская смена»
С 5 по 30 июня в учебно-методическом центре «Авангард» проходит «Летняя армейская смена», где школьники Саратова, Энгельса и Балаково готовятся к участию во Всероссийской военно-спортивной игре «Победа», а также в юнармейской военно-патриотической игре «Зарница Поволжья».
Основными задачами подготовительного этапа являются закрепление уже полученных знаний и практических навыков по огневой, тактической, медицинской и физической подготовке. На протяжении месяца ребята усовершенствуют все полученные умения по основам военных дисциплин.
Впереди их ждет комплекс мероприятий по патриотическому воспитанию, физической культуре и основам безопасности жизнедеятельности для детей и подростков.