На заводах Саратовской области создали 500 рабочих мест

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Большинство новых высокопроизводительных рабочих мест – 265 - появилось на Металлургическом заводе Балаково. Порядка 30 мест создали каждое из предприятий: Саратовский НПЗ, балаковский «Вагоностроительный завод», энгельсский «Завод металлоконструкций».Также новые рабочие места появились на Красноармейском механическом заводе, Балаковском филиале АО «Апатит», компаниях «Диалл Альянс», «Литий-Элемент», в саратовском филиале ПАО «Т Плюс» и других предприятиях.Больше всего вакансий – 27 - создано для инженеров. Также востребованы слесари, токари, фрезеровщики, операторы.