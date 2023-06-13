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На заводах Саратовской области создали 500 рабочих мест
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На заводах Саратовской области создали 500 рабочих мест

Новости

Почти 500 рабочих мест создали предприятия промышленности и трубопроводного транспорта Саратовской области за 5 месяцев 2023 года.

Большинство новых высокопроизводительных рабочих мест – 265 - появилось на Металлургическом заводе Балаково. Порядка 30 мест создали каждое из предприятий: Саратовский НПЗ, балаковский «Вагоностроительный завод», энгельсский «Завод металлоконструкций».
Также новые рабочие места появились на Красноармейском механическом заводе, Балаковском филиале АО «Апатит», компаниях «Диалл Альянс», «Литий-Элемент», в саратовском филиале ПАО «Т Плюс» и других предприятиях.
Больше всего вакансий – 27 - создано для инженеров. Также востребованы слесари, токари, фрезеровщики, операторы.