В Саратове обнаружили фрагменты старинной керамической посуды XVII –XX веков

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Среди находок 19 осколков красноглиняной керамики. Археолог сообщил, что вероятно ранее они являлись кухонными или цветочными горшками. Предположительно сосуды датируются XVII-XIX веками.Также среди коллекции находок встречалась чернолощёная керамика. Специалист обнаружил 10 фрагментов. Среди них элементы корчагов, кувшинов, крышек. Учитывая метод лощения, археолог отнес дату создания этих сосудов ко второй половине XVII – началу XVIII веков.Во время разведки было найдено 13 частей мореной керамики. Среди них черепки горшков и мисок. Специалист отметил, что в русских городах мореная керамика получила массовое распространение в первой половине XVIII века.Еще одна группа находок – красноглиняная поливная поздняя керамика. Она представлена 2 фрагментами сосудов. Возможно они являлись частями горшка или крынки. Однако определить форму изделий невозможно из-за небольшого количества находок такой группы. Археолог пояснил, что керамика подобного рода может быть датирована XVIII – началом XX веков.Исследование территории специалист проводил для дальнейшей разработки проектной документации по реставрации объекта культурного наследия регионального значения «Мариинский детский приют» (ул. Комсомольская, 20). После изысканий он предложил выявить объект археологии «Саратов. Улица Комсомольская, 20 Участок культурного слоя XVII – нач. XX вв». В настоящий момент документация рассматривается комитетом культурного наследия.