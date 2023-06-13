Саратовские компании смогут презентовать свои проекты иностранным инвесторам

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В рамках конференции свою заинтересованность в российских проектах обозначат инвесторы из Китая и других стран. Российские производители смогут презентовать свои проекты иностранным инвесторам. Будут предложены возможности продвижения российской продукции на зарубежных торговых площадках.Саратовские компании, заинтересованные в налаживании и развитии сотрудничества с китайскими, монгольскими, индийскими, иранскими и африканскими партнёрами, приглашаются к участию в мероприятии.Почта для регистрации - st@expo-rs.ru.Телефон оргкомитета – 8 4952 252-542 (10.00-18.00 мск).