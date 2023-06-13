Саратовские компании смогут презентовать свои проекты иностранным инвесторам
26 июня состоится международная конференция «Развитие экономического сотрудничества и инвестиции».
Мероприятие пройдёт при участии Российско-Китайской Гильдии Коммерции, Центра делового сотрудничества «Москва-Пекин» МРООО «Деловая Россия», а также российско-монгольских, российско-индийских, российско-иранских организаций, а также ассоциаций по сотрудничеству со странами Африки.
В рамках конференции свою заинтересованность в российских проектах обозначат инвесторы из Китая и других стран. Российские производители смогут презентовать свои проекты иностранным инвесторам. Будут предложены возможности продвижения российской продукции на зарубежных торговых площадках.
Саратовские компании, заинтересованные в налаживании и развитии сотрудничества с китайскими, монгольскими, индийскими, иранскими и африканскими партнёрами, приглашаются к участию в мероприятии.
Почта для регистрации - st@expo-rs.ru.
Телефон оргкомитета – 8 4952 252-542 (10.00-18.00 мск).