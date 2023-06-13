Общественные организации в Саратове провели серию мероприятий, посвященных государственному празднику

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У мемориала известному российскому государственному деятелю состоялся митинг и возложение цветов.Перед участниками митинга выступили почетный гражданин Саратова Олег Сергиенко, заместитель председателя комитета по делам ветеранов Саратовской областной Думы Вячеслав Калинин, ветеран специальной военной операции Дмитрий Лыгин, председатель Общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук, председатель Совета регионального отделения Общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых» Саратовской области Анна Попова, а также командир Волонтёрской Роты «Боевого Братства» Михаил Сегеда.«Сила России в преемственности поколений и единстве нашей страны. Только вместе мы будем непобедимы. Также мы можем сказать о наших бойцах, которые находятся на передовой. Сплотившись они защищают нас от фашизма», отметил Олег Сергиенко.Во время митинга также были вручены членские билеты «Боевого братства»участникам и ветеранам боевых действий.Праздничное мероприятие продолжилось на Театральной площади, где был развернут 60-метровый Флаг России под исполнение Гимна Российской Федерации. После на большой сцене выступил оркестр Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Саратовской области с патриотическими музыкальными номерами.