В День России в Парке Победы подняли флаг и исполнили гимн

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После глава региона поздравил саратовцев с праздником: «Наша великая страна сильна людьми, которые в ней живут. Сейчас наши соотечественники защищают свою Родину от врага. Здесь прозвучал гимн и был полнят флаг - эти символы для россиян святые. Россия была, Россия есть и Россия будет пока в ней будут жить такие сильные, сплоченные и храбрые духом люди. С праздником, с Днем России!»Затем слово взяла руководитель движения «Жены героев Саратовской области» Наталья Речман: «Наша Россия всегда была сильна своими сынами. Сегодня, как и много лет назад, они стоят на защите нашей Родины. Мы поддерживаем, ждем и верим в каждого. С праздником!»Губернатор вместе с общественниками, молодежью, жителям и гостями города возложил цветы к вечному огню.