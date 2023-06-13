13 июня 2023 ВТОРНИК
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18:00 | 13 июня
Минздрав призывает соблюдать меры профилактики геморрагической лихорадки
17:00 | 13 июня
Звезды легендарного «Современника» выступят на сцене саратовского театра драмы
16:59 | 13 июня
Виталий Попов: "Армия - это настоящая школа для мужчин"
16:00 | 13 июня
Старинная городская усадьба и доходный дом получили зоны охраны
15:30 | 13 июня
В Пугачеве планируют благоустроить игровые площадки и сквер
15:02 | 13 июня
На базе учебно-методического центра «Авангард» открылась «Летняя армейская смена»
14:01 | 13 июня
На заводах Саратовской области создали 500 рабочих мест
13:17 | 13 июня
В Хвалынске готовят юных поваров русской кухни
13:12 | 13 июня
В Областной клинический перинатальный центр закуплено новое оборудование
13:03 | 13 июня
В Саратове обнаружили фрагменты старинной керамической посуды XVII –XX веков
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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В День России в Парке Победы подняли флаг и исполнили гимн

Новости

В честь празднования Дня России в Парке Победы Саратова состоялось торжественное поднятие государственного флага.
В исполнении хора прозвучал гимн Российской Федерации.
В День России в Парке Победы подняли флаг и исполнили гимн

После глава региона поздравил саратовцев с праздником: «Наша великая страна сильна людьми, которые в ней живут. Сейчас наши соотечественники защищают свою Родину от врага. Здесь прозвучал гимн и был полнят флаг - эти символы для россиян святые. Россия была, Россия есть и Россия будет пока в ней будут жить такие сильные, сплоченные и храбрые духом люди. С праздником, с Днем России!»

В День России в Парке Победы подняли флаг и исполнили гимн
В День России в Парке Победы подняли флаг и исполнили гимн
В День России в Парке Победы подняли флаг и исполнили гимн

Затем слово взяла руководитель движения «Жены героев Саратовской области» Наталья Речман: «Наша Россия всегда была сильна своими сынами. Сегодня, как и много лет назад, они стоят на защите нашей Родины. Мы поддерживаем, ждем и верим в каждого. С праздником!»
Губернатор вместе с общественниками, молодежью, жителям и гостями города возложил цветы к вечному огню.