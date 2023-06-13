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В Саратовской области объявлен детский конкурс вязаных игрушек «Маленькие мастера»

Новости
Конкурс проводится с 10 июня по 20 августа в рамках VI Всероссийского Фестиваля "Палитра ремесел".

Учредитель состязания - АНО «Палата ремесел Саратовской области», организатор – автор книги «Принцессы тоже вяжут» Ольга Зимина.
К участию приглашаются дети и подростки от 7 до 17 лет включительно (возраст участников определяется по количеству полных лет на 10 июня 2023 года). Заявки принимаются до 5 июля.
Объявлено 2 номинации:
- Семья и семейные ценности;
- Труд и профессии.

Игрушка должна быть связана крючком или спицами, допускаются элементы валяния, лепки, вышивки и других техник.
Жюри будет оценивать работы по оригинальности творческого замысла, подбору материала в соответствии с замыслом, сложности и качеству исполнения, цветовому решению, соответствию номинации.

Для оформления заявки на конкурс пройдите по ссылке https://forms.yandex.ru/u/6480462cf47e733e153531b6/ и заполните все графы электронной формы. Материалы подаются до 5 июля только онлайн. При подаче заявки необходимо прикрепить фото подписанного согласия на обработку персональных данных.

Итоги конкурса будут объявлены в дни проведения фестиваля «Палитра ремесел» 19 августа 2023 г.
По информации организаторов, творческое состязание призвано содействовать приобщению детей и молодежи к традициям декоративно-прикладного искусства, развитию творческого потенциала подрастающего поколения, росту интереса к темам семьи, труда и профессий.

Положение о конкурсе с подробными условиями участия и требованиями к конкурсным работам можно скачать здесь:
https://vk.com/doc239644290_666864164?hash=FV7oIRXo2W..
https://vk.com/doc239644290_666864091?hash=0jvMAhmxUu..