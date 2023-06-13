В Саратовской области объявлен детский конкурс вязаных игрушек «Маленькие мастера»

просмотров: 116

Учредитель состязания - АНО «Палата ремесел Саратовской области», организатор – автор книги «Принцессы тоже вяжут» Ольга Зимина.К участию приглашаются дети и подростки от 7 до 17 лет включительно (возраст участников определяется по количеству полных лет на 10 июня 2023 года). Заявки принимаются до 5 июля.Объявлено 2 номинации:- Семья и семейные ценности;- Труд и профессии.Игрушка должна быть связана крючком или спицами, допускаются элементы валяния, лепки, вышивки и других техник.Жюри будет оценивать работы по оригинальности творческого замысла, подбору материала в соответствии с замыслом, сложности и качеству исполнения, цветовому решению, соответствию номинации.Для оформления заявки на конкурс пройдите по ссылке https://forms.yandex.ru/u/6480462cf47e733e153531b6/ и заполните все графы электронной формы. Материалы подаются до 5 июля только онлайн. При подаче заявки необходимо прикрепить фото подписанного согласия на обработку персональных данных.Итоги конкурса будут объявлены в дни проведения фестиваля «Палитра ремесел» 19 августа 2023 г.По информации организаторов, творческое состязание призвано содействовать приобщению детей и молодежи к традициям декоративно-прикладного искусства, развитию творческого потенциала подрастающего поколения, росту интереса к темам семьи, труда и профессий.Положение о конкурсе с подробными условиями участия и требованиями к конкурсным работам можно скачать здесь:https://vk.com/doc239644290_666864164?hash=FV7oIRXo2W..https://vk.com/doc239644290_666864091?hash=0jvMAhmxUu..