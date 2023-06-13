В Саратовской области вручили медали к юбилею Прохоровского сражения

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Медали вручают ветеранам Великой Отечественной войны, участвовавшим в Курской битве, строителям ж/д ветки Старый Оскол - Ржава.И.о. министра труда и социальной защиты области Денис Давыдов вручил памятную медаль участнику битвы на Курской дуге Петру Дмитриевичу Колчину.«Для меня большая честь вручить эту награду. Подвиг нашего народа, ваш подвиг никогда не будет забыт», - обратился он к ветерану.Петра Дмитриевича призвали на фронт осенью 1942 года - за два месяца до 18-летия. Военные дороги прошел пулеметчиком на бронепоезде. Участвовал в знаковых сражениях - снятии блокады Ленинграда, битве на Курской дуге, взятии Берлина.Был дважды ранен, перенес контузию.«Когда призвали на фронт, конечно, было страшно. Но паники не было. Я понимал, что буду воевать не один. Со мной вся страна. Сейчас наши бойцы достойно защищают родное Отечество. Горжусь ими. Главное - верить в Победу и любить Родину», - подчеркнул Петр Дмитриевич.Также памятные награды вручены участникам Великой Отечественной войны Дмитрию Сергеевичу Ситникову, Вячеславу Сергеевичу Подметалину, Вере Сергеевне Логиновой.