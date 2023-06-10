Лучшие спектакли фестиваля «Театральное Прихоперье» будут доступны по Пушкинской карте

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Фестиваль традиционно пройдет на площадке Балашовского драматического театра. Зрителей ждут насыщенные гостевая и конкурсная программы, уличные мероприятия, множество сюрпризов и творческие встречи.В этом году на Балашовской сцене представлен звездный состав ведущих столичных театров. За время проведения фестиваля будет показано 14 спектаклей разных жанров и направлений.Впервые в рамках гостевой программы фестиваля в Балашов приедет Московский государственный академический Центральный театр кукол С.В. Образцова со знаменитым спектаклем «Али-Баба и 40 разбойников».Откроется фестиваль премьерным спектаклем МХАТ им.А.Чехова «Винни-Пуховские чтения» в постановке Евгения Гришковца. На сцене за столом соберутся пять актеров, они распивают чай, читают по ролям сказку Алана Милна и пытаются докопаться до скрытых смыслов.Зрители фестиваля увидят знаменитые постановки Московского государственного академического театра имени Моссовета и Московского театра «EtCetera» - «Сны Пенелопы» и «Утро туманное». В программе фестиваля - творческая встреча с ведущими артистами театра Моссовета, звездами российского кино Анастасией Макеевой и Заслуженным артистом РФ Александром Яцко.Впервые на сцене Балашовского театра спектакли Самарского молодежного драматического театра «Мастерская», Белгородского государственного академического драматического театра имени М.С.Щепкина, Донецкого республиканского академического молодежного театра, Пензенского театра юного зрителя, Лобненского драматического театра, Курганского государственного театра драмы и Мичуринского драматического театра.Традиционно зрителей ждут встречи с любимыми театрами из Вольска и Балаково.Спектакли фестиваля «Театральное Прихоперье» будут доступны для владельцев «Пушкинской карты».