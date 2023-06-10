В Дубках стартовал второй этап благоустройства парка

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Первый этап был закончен в 2022 году.По проекту будут выполнены устройство сцены, проездов и пешеходных дорожек, туалета; монтаж освещения; установка лавочек, урн, велопарковки, качелей, малых архитектурных форм. Также запланировано размещение веревочного городка, воркаута, спортивных тренажеров, теннисного и шахматных столов, скейт парка. В рамках озеленения будут посажены деревья и кустарники, посеян газон, устроен автополив. Кроме того, в парке будут установлены Доска почета, Доска памяти и информационный стенд.На эти работы предусмотрено 15 млн рублей.Благоустройство проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» Президента страны Владимира Путина.Ход и качество работ находится под контролем губернатора области Романа Бусаргина.