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В Дубках стартовал второй этап благоустройства парка

Новости

В поселке Дубки Гагаринского района начался второй этап благоустройства парка по ул. Рахова.
В Дубках стартовал второй этап благоустройства парка

Первый этап был закончен в 2022 году.

По проекту будут выполнены устройство сцены, проездов и пешеходных дорожек, туалета; монтаж освещения; установка лавочек, урн, велопарковки, качелей, малых архитектурных форм. Также запланировано размещение веревочного городка, воркаута, спортивных тренажеров, теннисного и шахматных столов, скейт парка. В рамках озеленения будут посажены деревья и кустарники, посеян газон, устроен автополив. Кроме того, в парке будут установлены Доска почета, Доска памяти и информационный стенд.

На эти работы предусмотрено 15 млн рублей.
Благоустройство проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» Президента страны Владимира Путина.

Ход и качество работ находится под контролем губернатора области Романа Бусаргина.