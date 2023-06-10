В Год педагога и наставника саратовская школа названа именем Константина Ушинского

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В Год педагога и наставника имя Константина Дмитриевича Ушинского присвоено гимназии № 7 г. Саратова.«Для нашей гимназии носить имя самого известного педагога России – почетная миссия. Отрадно, что идею переименования учреждения поддержали педагоги, ученики и их родители. Теперь мы должны не только соответствовать званию «Гимназия» и обеспечить высокое качество образования, но и сделать так, чтобы наши дети с гордостью носили имя выпускника гимназии имени Константина Ушинского», - отметила директор гимназии №7 Ирина Орлова.В Гимназии № 7 теперь есть своя аллея педагогической славы, где представлены фотографии не только педагогов, являющихся победителями профессиональных конкурсов различного уровня, но и педагогов-наставников, подготовивших ребят, которые стали победителями конкурсов и олимпиад районного и международного уровней.Теперь саратовская гимназия № 7 имени Константина Дмитриевича Ушинского стала центром притяжения множества мероприятий. Уже на следующей неделе здесь пройдет первый в регионе форум директоров дошкольных образовательных организаций.