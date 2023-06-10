Молодых предпринимателей бесплатно обучат основам ведения бизнеса
С 26 июня по 5 июля в Центре предпринимателя «Мой бизнес» пройдет программа «Азбука предпринимателя», оптимизированная специально для молодых предпринимателей, планирующих подать заявки на грант в размере до 500 тысяч рублей на развитие собственного дела.
Образовательная программа организована при содействии минэкономразвития области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.
«Азбука предпринимателя» разработана Корпорацией «МСП» совместно с российскими общественными организациями и вузами.
Участники разберут вопросы бизнес-планирования, составления маркетингового плана, калькуляции себестоимости, государственной поддержки бизнеса. Также предусмотрены занятия и консультации с экспертами для подготовки проекта и документов для подачи заявки на грант.
Пройти обучение могут действующие предприниматели до 25 лет включительно, а также физлица, планирующие стать предпринимателями.
Участие бесплатное. Зарегистрироваться и ознакомиться с программой можно по ссылке: https://vk.cc/coFskd (для регистрации необходим личный кабинет бизнеса на платформе МСП.рф).
Занятия пройдут по адресу: ул. Краевая, 85, конференц-зал (407 каб.).
Участники «Азбуки предпринимателя» получат сертификаты о прохождении программы АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».