10 июня 2023 СУББОТА
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Молодых предпринимателей бесплатно обучат основам ведения бизнеса

Новости


Молодых предпринимателей бесплатно обучат основам ведения бизнеса


С 26 июня по 5 июля в Центре предпринимателя «Мой бизнес» пройдет программа «Азбука предпринимателя», оптимизированная специально для молодых предпринимателей, планирующих подать заявки на грант в размере до 500 тысяч рублей на развитие собственного дела.​

Образовательная программа организована при содействии минэкономразвития области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.​

​ «Азбука предпринимателя» разработана​ Корпорацией «МСП» совместно с российскими общественными организациями и вузами.

Участники разберут вопросы бизнес-планирования, составления маркетингового плана, калькуляции себестоимости, государственной поддержки бизнеса. Также предусмотрены занятия и консультации с экспертами для подготовки проекта и документов для подачи заявки на грант.

Пройти обучение могут действующие предприниматели до 25 лет включительно, а также физлица, планирующие стать предпринимателями.

Участие бесплатное. Зарегистрироваться и ознакомиться с программой можно по ссылке:​ https://vk.cc/coFskd​ (для регистрации необходим личный кабинет бизнеса на платформе МСП.рф).

Занятия пройдут по адресу: ул. Краевая, 85, конференц-зал (407 каб.).​

Участники «Азбуки предпринимателя» получат сертификаты о прохождении программы АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».