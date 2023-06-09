Минстрой России и Народный фронт инициировали сбор средств для СВО

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«Мы можем помочь ребятам как можно скорее завершить задачу, вернуться домой и начать строить новую жизнь. Кроме того, мы с командой «Умного города» уже начали готовить те решения, которые мы с вами будем внедрять в новых субъектах Российской Федерации. Мы хотим, чтобы города, которые мы с вами восстанавливаем, были такими же технологичными, современными и удобными для жизни, а все самые современные решения максимально быстро нашли своего потребителя в новых регионах России», - сказал замглавы Минстроя России Константин Михайлик.Сбор продлится до 22 июня, в нем уже приняли участие более 600 человек. На собранные для бойцов средства будут закуплены квадрокоптеры, тепловизоры, средства связи, бронежилеты, защитные шлемы, генераторы, компьютеры, тактические аптечки, мягкие носилки, спальные мешки, рюкзаки, средства обогрева и маскировочные сети.Принять участие в акции может любой желающий, перечислив посильную сумму на сайте проекта Народного фронта «Всё для победы».Ведомство приглашает к сбору все регионы России, а также неравнодушных представителей бизнеса, готовых безвозмездно предоставить новым регионам необходимые для налаживания мирной жизни оборудование, материалы и программное обеспечение.Проект «Умный город» направлен на формирование эффективной системы управления городским хозяйством, создание безопасных и комфортных условий для жизни горожан и повышение конкурентоспособности российских городов. Принять участие в сборе и привлечении внимания к нему приглашены лица, ответственные за цифровую трансформацию регионов, а также более 2500 муниципалитетов - участников проекта.Кураторы призывают также не остаться в стороне своих партнеров, занимающихся наружной рекламой, некоммерческие, отраслевые организации, госкорпорации, разработчиков решений для проекта. Участие всех вовлеченных в проект «Умный город» структур позволило бы оперативно собрать средства для бойцов на передовой и дать возможность тем, кто делает жизнь в городах России лучше, быть сопричастными общей победе.Минстрой России регулярно участвует в акции «Всё для победы» по поддержке бойцов и мирных жителей, пострадавших от военных действий Украины. Ранее сотрудники министерства поддержали инициативу по сбору средств на БПЛА для нужд добровольческого батальона имени Александра Невского. На собранные средства приобретены два беспилотных летательных аппарата, обладающих тепловизионными камерами нового поколения и устройством сброса. Общая стоимость купленного составила чуть меньше миллиона рублей.