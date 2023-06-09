Саратовцы увидят всероссийский выставочный проект «30 картин из жизни Петра Великого»

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Новый выставочный проект в мультимедийном формате является продолжением масштабной выставки на Марсовом поле, которая проходила с 9 июня по 9 августа 2022 года в Санкт-Петербурге. Помимо художественной составляющей, в основу тематической экспозиции легла большая научно-исследовательская работа: цифровые версии исторических и современных картин, видеоролики, разнообразная инфографика и познавательная информация о жизни и свершениях Петра I.Организаторами проекта 2022 года стали ПАО «Газпром», ГМЗ «Петергоф», Государственный Русский музей и Санкт-Петербургская Академия художеств имени Ильи Репина. Соорганизатором новой мультимедийной экспозиции во всех 24-х Исторических парках «Россия – Моя история» выступил Фонд Гуманитарных Проектов.«Российской традиции повторять знаменитые исторические выставки более ста лет. Мы с интересом участвуем в подобных проектах, которые направлены на продвижение истории и просвещения в стране. Проект «30 картин из жизни Петра Великого» увенчал год 350-летия Петра Первого, но не стал его точкой. Скорее, многоточием, так как работа по популяризации его имени, значения его достижений для нашей страны, можно сказать, только началась», — отметил директор Исторического парка «Россия – Моя История» в г. Москва Иван Есин.«Мы видим, что интерес к личности Петра, интерес к событиям этого времени, интерес к смысловой наполненности каждого его действия, подчинённость его жизни единой цели — всё это в современных условиях приобретает совершенно новое измерение и находит новое качественное восприятие, — считает начальник Департамента – пресс-секретарь Председателя Правления ПАО «Газпром» Сергей Куприянов. — Мы очень рады, что выставка, которая в 2022 году была успешно проведена в Санкт-Петербурге, теперь уже в мультимедийном формате будет доступна по всей стране».Флагманской площадкой презентации экспозиции «30 картин из жизни Петра Великого» стал Исторический парк в г. Санкт-Петербург. Мероприятие прошло также в онлайн-формате телемоста. Из Саратова участие в открытии нового проекта принял директор Исторического парка Дмитрий Кубанкин. Руководитель саратовского мультимедийного музея отметил важность проекта для сохранения исторической памяти страны.В саратовском Историческом парке «Россия — Моя история» всероссийский выставочный проект «30 картин из жизни Петра Великого» расположен в пространстве основной мультимедийной экспозиции «Рюриковичи. Романовы». Посещение выставки бесплатное по входному билету в Исторический парк.Дополнительная информация по телефону: (8452) 69-50-34***Проект «30 картин из жизни Петра Великого.2022» посвящен выставке, организованной в 1872 году Александром II в честь 200-летия Петра I. На Марсовом поле были представлены цифровые копии полотен XIX века и работы, написанные по сюжетам утраченных картин выпускниками и преподавателями Санкт-Петербургской Академии художеств имени Ильи Репина. На полотнах изображены основные события правления Петра I: великие военные победы, коренные преобразования жизненного уклада страны, новаторские свершения в сфере науки и образования. На официальном сайте выставки на Марсовом поле по ссылке https://30paintings.ru можно скачать электронную версию посвященного проекту альбома.Мультимедийная экспозиция «30 картин из жизни Петра Великого», которая представлена в парках «Россия – Моя история», сочетает в себе исторические исследования, ставшие основой проекта 2022 года, и современные технологические решения, позволяющие изучать экспозицию, как в составе экскурсионной группы, так и самостоятельно с помощью сенсорной панели. Посетители проследят путь становления и превращения России в великую державу стараниями русского царя, а впоследствии – императора.Исторические парки «Россия – Моя история» – самый масштабный экспозиционный мультимедийный комплекс в России, созданный Фондом Гуманитарных Проектов при поддержке Патриаршего совета по культуре, администраций регионов и ПАО «Газпром». География площадок охватывает всю Россию и на сегодняшний день насчитывает 24 города. История создания мультимедийных парков берет свое начало в 2013 году, когда в рамках празднования 400-летия со дня основания династии Романовых была подготовлена первая временная интерактивная выставка. В настоящее время в экспозициях парка представлена более чем тысячелетняя история нашей страны. Вместе с историческими парками историю государства уже изучили более 15 миллионов человек.