Жителей области ожидает короткая рабочая неделя

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В этом году праздничный день выпадает на понедельник.Таким образом, следующая рабочая неделя будет короче на один день. Выходные начнутся с субботы, 10 июня, и продлятся три дня.Жители области, работающие в режиме шестидневной рабочей недели, будут отдыхать 11 и 12 июня.Рабочая неделя начнется с 13 июня.Напоминаем, при предоставлении ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска нерабочие праздничные дни в число календарных дней отпуска не включаются.