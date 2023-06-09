9 июня 2023 ПЯТНИЦА
Новости
15:03 | 09 июня
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14:01 | 09 июня
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13:29 | 09 июня
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13:00 | 09 июня
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12:02 | 09 июня
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11:30 | 09 июня
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11:24 | 09 июня
Жителей области ожидает короткая рабочая неделя
11:15 | 09 июня
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Жителей области ожидает короткая рабочая неделя

Новости

12 июня в Российской Федерации празднуется День России.
Жителей области ожидает короткая рабочая неделя

В этом году праздничный день выпадает на понедельник.
Таким образом, следующая рабочая неделя будет короче на один день. Выходные начнутся с субботы, 10 июня, и продлятся три дня.
Жители области, работающие в режиме шестидневной рабочей недели, будут отдыхать 11 и 12 июня.
Рабочая неделя начнется с 13 июня.
Напоминаем, при предоставлении ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска нерабочие праздничные дни в число календарных дней отпуска не включаются.