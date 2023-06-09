Учреждения культуры отметят День России творческими мероприятиями

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9 июня пройдет познавательная программа «Славный праздник – День России». Ребятам расскажут, чем славится наша страна — о ее единстве, символах и культуре.Россия известна не только своей историей и самобытной культурой, но и природой. Красоты Камчатки, Тайги и Байкала, Волга, Кремль с его многочисленными достопримечательностями. О чудесах нашей родины 10 июня расскажет программа «Мой дом – моя Россия».Отдел юношеской литературы и молодежных культурных программ подготовил для читателей праздничное видеопоздравление.12 июня в 18.00 на площади перед Саратовским областным центром народного творчества имени Л.А. Руслановой (ул. им. Ломоносова М.В., зд. 20) для жителей и гостей города Саратова начнётся большой праздник «Любить Россию». На импровизированной летней сцене выступят ведущие творческие коллективы Центра народного творчества имени Л.А. Руслановой. В программе праздника - патриотическая акция-концерт «С тобой и за тебя, Россия!» и концерт «За мир, за Россию!».Вход – свободный.