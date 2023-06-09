В Энгельсском доме-интернате торжественно поздравили сотрудников с профессиональными праздниками

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Торжественная часть началась с открытия обновленной Доски Почета учреждения - по итогам года 25 сотрудников удостоились чести стать лучшими работниками дома-интерната.После экскурсии для почетных гостей, которые посмотрели новое медицинское оборудование и обновленный стоматологический блок, все участники праздника собрались в актовом зале.«От лица регионального депутатского корпуса и от «Союза женщин России» счастлива поздравить вас с вашим профессиональным праздником. Опыт вашего дома-интерната необходимо транслировать на всю страну, потому что вы умеете совершить невозможное. Пожилые люди обретают здесь высокое качество жизни – становятся полноправными членами общества, чувствуют радость бытия и даже находят свое личное счастье. Все это заслуга ваших милосердных сердец, вашего безграничного терпения, умения простить, понять и согреть», - обратилась к присутствующим руководитель Саратовского регионального отделения общественно-государственной организации «Союз женщин России», - депутат областной Думы Юлия Литневская.Поздравил присутствующих исполняющий обязанности министра труда и социальной защиты области Денис Давыдов: «Сегодня здесь собрались настоящие профессионалы своего дела. Хочу поздравить вас с профессиональными праздниками – Днем социального и Днем медицинского работника. В этом промежутке есть еще один замечательный праздник – День России, который вскоре будет отмечать вся страна. Хочу поблагодарить вас за нелегкий, каждодневный труд. Успехов вам, почёта и уважения, больше улыбок».Председатель Саратовской областной организации Всероссийского общества инвалидов Александр Низовцев вручил руководителю Энгельсского дома-интерната Сергею Сафошкину Благодарность за чуткое и доброе отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, за плодотворное сотрудничество с общественными организациями инвалидов.