Киновидеоцентр приглашает на «Семейный киночас»
Во вторник, 13 июня, в честь Дня России юных зрителей проекта «Семейный киночас» ждёт праздничная патриотическая кинопрограмма «Я – гражданин России».
Ребята познакомятся с понятием «гражданство», вспомнят официальные символы России, узнают много интересного о природных чудесах и исторических личностях нашей страны. Весь изученный материал будет отражаться на огромной интерактивной карте России.
А после кинопрограммы ребята посмотрят отечественный мультфильм «Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение».
Ребята познакомятся с понятием «гражданство», вспомнят официальные символы России, узнают много интересного о природных чудесах и исторических личностях нашей страны. Весь изученный материал будет отражаться на огромной интерактивной карте России.
А после кинопрограммы ребята посмотрят отечественный мультфильм «Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение».