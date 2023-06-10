Киновидеоцентр приглашает на «Семейный киночас»

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Ребята познакомятся с понятием «гражданство», вспомнят официальные символы России, узнают много интересного о природных чудесах и исторических личностях нашей страны. Весь изученный материал будет отражаться на огромной интерактивной карте России.А после кинопрограммы ребята посмотрят отечественный мультфильм «Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение».