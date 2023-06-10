10 июня 2023 СУББОТА
Новости
18:00 | 09 июня
Киновидеоцентр приглашает на «Семейный киночас»
17:43 | 09 июня
Молодых предпринимателей бесплатно обучат основам ведения бизнеса
17:05 | 09 июня
Туристический потенциал Саратовской области впервые представлен на форуме «Путешествуй!»
16:00 | 09 июня
Стартовала первая смена в лагере «Молодежный»
15:03 | 09 июня
Пушкинские карты активировали уже 93% школьников Саратовской области
14:01 | 09 июня
Жителей Саратовской области приглашают на онлайн-программу ко Дню России
13:29 | 09 июня
Минстрой России и Народный фронт инициировали сбор средств для СВО
13:00 | 09 июня
Финансирование нацпроектов в Энгельсе за год выросло на 500 млн рублей
12:02 | 09 июня
В честь Дня России состоятся благотворительные показы лучших российских кинофильмов
11:40 | 09 июня
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Киновидеоцентр приглашает на «Семейный киночас»

Новости
Во вторник, 13 июня, в честь Дня России юных зрителей проекта «Семейный киночас» ждёт праздничная патриотическая кинопрограмма «Я – гражданин России».

Киновидеоцентр приглашает на «Семейный киночас»

Ребята познакомятся с понятием «гражданство», вспомнят официальные символы России, узнают много интересного о природных чудесах и исторических личностях нашей страны. Весь изученный материал будет отражаться на огромной интерактивной карте России.

А после кинопрограммы ребята посмотрят отечественный мультфильм «Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение».