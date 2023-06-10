Стартовала первая смена в лагере «Молодежный»

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В лагерь приехали более 170 воспитанников спортивных школ региона, а также языковой школы «Royal academy».Ребята не только активно тренируются и готовятся к предстоящим соревнованиям, но и поют, танцуют, участвуют в конкурсах и жизни лагеря.Планы на лето грандиозные: в этом сезоне лагерь присоединяется к Российскому Движению детей и молодёжи «Движение первых». В стадии завершения находится проект «Аллея наставников», посвящённый Году педагога и наставника. В сотрудничестве с Областным центром экологии и туризма на базе учреждения реализуется дополнительная общеразвивающая программа «Азбука туризма».Совсем скоро в «Молодежном» откроется свой театральный сезон.Традиционными также остаются кинофестиваль «Хрустальное солнце», Зарница, Спартакиада, сдача норм ГТО и конкурс вожатского мастерства.