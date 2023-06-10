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Пушкинские карты активировали уже 93% школьников Саратовской области

Новости

Саратовская область третий год принимает участие в реализации Федерального проекта «Пушкинская карта», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, который направлен на популяризацию культурных мероприятий среди молодёжи. Карта позволяет молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет посещать музеи, театры, кинотеатры, выставки, филармонии и другие учреждения культуры за счёт средств федерального бюджета.
Пушкинские карты активировали уже 93% школьников Саратовской области

В регионе порядка 215 тыс. молодых людей в возрасте от 14 по 22 лет. Пушкинскую карту оформили 140 793 человека или 65,4%. По этому показателю Саратовская область занимает 6 место среди регионов ПФО.

Пушкинские карты активировали уже 93% школьников Саратовской области.

За период с января по апрель этого года культурные организации Саратовской области, которые задействованы в проекте «Пушкинская карта», заработали на продаже билетов 63 миллиона рублей.

В проекте участвуют 330 саратовских учреждений культуры: театры – 14, музеи – 18, кинотеатры – 18, концертные организации – 7, культурно–досуговые учреждения – 57, образовательные учреждения – 49, библиотеки – 167.

Количество участников проекта постоянно растет. На сегодняшний день из 75 плановых муниципальных учреждений культуры области подключено 46 юридических лиц или 98 новых учреждений, в том числе:

14 муниципальных культурно–досуговых учреждения, 17 образовательных учреждений, 84 библиотеки и концертная организация.

- В 2023 году прошло модерацию свыше 2 тысяч мероприятий,- отметила первый заместитель министра культуры саратовской области Татьяна Астафьева. - В региональную афишу Пушкинской карты включено 489 актуальных мероприятий (в 2022 году эта цифра составляла – 377). Государственным учреждениям культуры и искусства области поставлена задача организовать заблаговременную продажу билетов в летний период на предстоящие в осеннем периоде мероприятия.

Напомним, специальная программа для молодежи школьного и студенческого возраста - Пушкинская карта стартовала 1 сентября 2021 года. Такую карту могут получить молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет. Использовать карту можно исключительно для оплаты входных билетов в театры, музеи и концертные залы.