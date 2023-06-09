Жителей Саратовской области приглашают на онлайн-программу ко Дню России

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Интернет-пользователей ждут виртуальные экскурсии по школьным музеям, мастер-классы по изготовлению сувениров к празднику и кинопоказы. Кроме того, для всех слушателей участники проекта «Главные детские песни» подготовили подарок — музыкальный сборник «Песни о Родине». Присоединиться к программе можно на сайте Музея Победы - https://victorymuseum.ru/playbill/events/den-rossii-v-muzee-pobedy23/.В День России всем желающим предлагают отправиться в онлайн-путешествие по школьным музеям страны. Об уникальных выставках в разных уголках нашей Родины расскажут участники программы «Школьный музей Победы». Руководители и активисты краеведческих музеев, музеев трудовой и боевой славы расскажут об экспозициях, посвященных истории своей малой Родины и героях-земляках. Так, например, зрители увидят предметы культуры и быта конца XIX – начала XX веков, символы пионерской организации, личные вещи Героев Советского Союза, ордена и медали участников Великой Отечественной, а также награду Российской империи – Георгиевский крест и многое другое.Для маленьких гостей музей подготовил творческие мастер-классы. На виртуальных занятиях ребята научатся делать памятные сувениры и праздничные открытки с символами России и освоят различные техники декоративно-прикладного творчества.Кроме того, участников программы приглашают к прослушиванию музыкального сборника «Песни о Родине». В подборку вошли тематические произведения из альбомов проекта «Главные детские песни». Пользователи услышат 12 песен, написанных детскими авторами, в исполнении юных талантов. Среди них – композиции «Милая Россия», «Маленькие герои самой большой страны», «Россиянка я», «Песня о Родине» и другие.Завершит программу показ онлайн-кинотеатра Музея Победы. Виртуальным гостям представят многосерийную картину «Тени исчезают в полдень» режиссёров Валерия Ускова и Владимира Краснопольского по одноимённому роману Анатолия Иванова. Зрители увидят советский телесериал о судьбах нескольких поколений односельчан сибирского села, отражающий историю России и Советского Союза за 70 первых лет XX века.Возрастная категория программы - 0+, фильм - 16+.