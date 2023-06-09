В День России в Саратове развернут 60-метровый триколор

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11 июня на Новой Набережной в районе летнего кинотеатра в 12.00 откроется выставка портретов движения «Жены Героев». Для всех желающих будут организованы мастер-класс по плетению маскировочных сетей и созданию окопных свечей. Энгельсское отделение «Боевого братства» проведет выставку продукции, которая производится для отправки в зону специальной военной операции. Также для всех желающих будет организована выставка ретро-автомобилей.Продолжится мероприятие флешмобом, в ходе которого активисты молодежных общественных организаций выстроятся в форме карты России. Завершится вечер праздничным концертом на большой сцене и просмотром фильма «Девчата» в летнем кинотеатре. Детям волонтеры раздадут воздушные шары в цветах российского триколора и флаги России с символикой специальной военной операции.12 июня молодежные общественные организации организуют шествие с российскими флагами по проспекту Столыпина, которое завершится на Театральной площади, где планируется развернуть 60-метровый флаг Российской Федерации под музыкальное сопровождение оркестра регионального управления Росгвардии.«Для нас важно, чтобы молодежь присоединилась к патриотическим праздничным мероприятиям, а также знала историю своей страны, гордилась ею и была готова ее защищать», - отметил руководитель Саратовского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» Сергей Авезниязов.