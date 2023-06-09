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Финансирование нацпроектов в Энгельсе за год выросло на 500 млн рублей

Новости
Об этом глава Энгельсского района Дмитрий Плеханов сообщил на встрече с губернатором Романом Бусаргиным.

Финансирование нацпроектов в Энгельсе за год выросло на 500 млн рублей

В этом году Энгельсский район получил на реализацию нацпроектов и госпрограмм Президента РФ Владимира Путина 3,9 млрд рублей (в 2022-м – 3,4 млрд рублей). В 2023 году планируется:

-капремонт 3 домов культуры, текущий ремонт – 4-х, техническое оснащение – ещё в 1 ДК,
-капитальный и текущий ремонт – в 4 школах и 4 детсадах, ремонт спортзалов – в 6 школах,
-ремонт 80 участков дорог в Энгельсе и 4 сельских поселениях,
-благоустройство 8 дворов и 3 общественных территорий,
-завершение строительства 3 объектов водоснабжения и водоотведения, начатых в 2022 году, и строительство 1 нового объекта (федеральная программа «Стимул»),
-строительство 4 станций очистки воды в сёлах,
-приобретение 375 квартир для переселенцев из аварийного жилья.

Роман Бусаргин обсудил с Дмитрием Плехановым планы по ремонту автодорог. Рассматривается возможность выделить Энгельсу дополнительные средства на дорожное хозяйство.