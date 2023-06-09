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В честь Дня России состоятся благотворительные показы лучших российских кинофильмов

Новости

Праздничные выходные, предшествующие Дню России, будут богаты на кинособытия. Во всех муниципальных кинозалах области состоятся бесплатные показы советской классики – фильмов «Александр Невский» (6+, 1938) и «Максимка» (12+, 1952) с уроженцем Саратова, Народным артистом СССР Борисом Андреевым в главной роли.

В честь Дня России состоятся благотворительные показы лучших российских кинофильмов

Зрители региона увидят на больших экранах обновленные, цветные версии этих лент. Оба советских фильма показывают исключительную самоотверженность русских людей – воинов и матросов – в разные эпохи.

«Александр Невский» – одна из лучших работ режиссера Сергея Эйзенштейна. Музыку к фильму написал Сергей Прокофьев. Создатели картины положили начало использованию множества киноприемов, которые пользуются популярностью по сей день: параллельный монтаж, быстрая смена планов и другие находки.

Расписание показов х/ф «Александр Невский» и «Максимка» можно найти в официальных сообществах муниципальных кинозалов в социальных сетях. Вход на сеансы свободный.

А для жителей саратовского поселка Юбилейный праздничный кинопоказ будет организован 12 июня в сквере «Изумрудный». Зрители увидят современную российскую картину режиссера Антона Богданова «Нормальный только я» (12+). Этот кинопоказ будет организован областным киновидеоцентром совместно с Саратовской областной Думой.

Начало в 20.40.