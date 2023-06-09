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Школьники области могут подать заявление для поступления в колледж на Госуслугах

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На Госуслугах заработал сервис по приёму заявлений в колледжи. Документы можно подать в неограниченное количество профессиональных учебных заведений.
Школьники области могут подать заявление для поступления в колледж на Госуслугах

Поступить в колледж можно после 9, 10 или 11 класса, обучения в другом колледже или вузе. Абитуриент может подать заявление одновременно в несколько колледжей в разных субъектах России. Специальности, профессии и форму обучения можно выбрать любые. К сервису уже подключились 1129 колледжей в 36 регионах. В Саратовской области к услуге подключено 62 учебных заведения.

Как подать заявление (https://www.gosuslugi.ru/10171/1/form):
Указать уровень образования (9 или 11 классов) и выбрать колледж,
Указать особые условия, льготную категорию и индивидуальные достижения, если они есть (например, участие в олимпиадах, конкурсах и спортивных соревнованиях),
Проверить персональные данные и данные об образовании,
Приложить скан-копию или электронный дубликат документа об образовании,
При необходимости приложить другие документы (например, подтверждающие право на льготы, договор о целевом обучении или медсправку).

Ответ от образовательной организации придёт в личный кабинет на Госуслугах. После рассмотрения заявления можно будет при необходимости записаться на вступительные испытания, следить за своим местом в конкурсных списках, подавать и забирать согласие на зачисление.

Для зачисления абитуриенту необходимо будет подтвердить согласие в личном кабинете на Госуслугах и принести оригинал документа об образовании.

Оригиналы документов на очную форму обучения нужно подать:
для творческих специальностей — до 10 августа;
для остальных — до 15 августа.

При наличии свободных мест на очную форму обучения, приём документов может быть продлён до 25 ноября. Сроки приёма на другие формы обучения определяются учебным заведением самостоятельно. Подробно узнать о порядке и сроках приёма документов можно на сайте выбранного колледжа.

«Теперь возможностями портала Госуслуги могут воспользоваться и абитуриенты колледжей. Процессы оказания услуги реализованы в ведомственной информационной системе министерства образования АИС «Зачисление в Профессиональную Образовательную Организацию», к которой подключены учреждения среднего профессионального образования области. Для подачи заявления требуется подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг. Форма подачи заявки очень простая и занимает не более 10 минут. Теперь, подать заявление можно не выходя из дома, а следить за ходом приемной кампании в своем личном кабинете», - отметил министр цифрового развития и связи Саратовской области Владимир Старков.