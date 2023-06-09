В Саратове стартовал чемпионат по профессиональному мастерству «Абилимпикс»

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«Региональный чемпионат «Абилимпикс» уже седьмой год собирает талантливых, волевых, трудолюбивых людей, проявивших себя в учебе, творчестве, профессии. Вы не только стремитесь к победе, но и ломаете многие стереотипы, доказываете, что человек, оказавшийся в непростой жизненной ситуации, способен преодолеть любые обстоятельства и добиться успеха. И тем самым служите примером для всех», - поприветствовал конкурсантов заместитель Председателя Правительства области – министр образования области Михаил Орлов.В этом году в региональном чемпионате соревнуются 72 человека по 12 компетенциям. Школьники принимают участие в компетенциях «Швея» и «Столярное дело». Специалисты демонстрируют свои способности по компетенции «Массажист». Студенты из 15 колледжей, техникумов и лицеев проявляют себя в профессиональных компетенциях «Дизайн плаката», «Документационное обеспечение управления и архивоведение», «Обработка текста», «Портной», «Малярное дело», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Поварское дело», «Кондитерское дело». Впервые компетенция «Выпечка хлебобулочных изделий» проходит на площадке Энгельсского политехникума.Студентка 2 курса Саратовского колледжа водного транспорта, строительства и сервиса Юлия Калабаева поделилась впечатлениями: «Свою профессию повара-кондитера я выбрала с самого детства, мне хотелось помогать маме. К чемпионату мы готовились, конечно, основательно, проходили дополнительную практику в нашей столовой, закрепляли теорию. В будущем я бы хотела открыть свое собственное кафе – кондитерскую, это моя мечта».Одна из главных задач чемпионата «Абилимпикс» – это профориентация, содействие занятости и трудоустройству ребят. К участию в чемпионате привлечены потенциальные работодатели, которые могут присмотреться к конкурсантам, увидеть их способности и в итоге найти для своей организации нового сотрудника.В рамках чемпионата состоялось заседание совета директоров средних профессиональных организаций области, а также круглый стол, в котором приняли участие представители вузов г. Саратова.Конкурсные испытания продолжатся 9 июня. Победители регионального этапа «Абилимпикс» представят нашу область осенью в Москве на национальном чемпионате.